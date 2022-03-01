Самозанятые в Тюменской области составят конкуренцию именитым брендам, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские самозанятые рукодельницы вполне могут заменить на рынке одежды брендовые магазины, которые в ответ на военную операцию на Украине, ушли с российских рынков. Такую точку зрения высказал финансовый эксперт, председатель комитета по финансам и налогам Тюменского регионального отделения "Опоры России" Артем Будучев в эфире телеканала "Тюменское время".

Торговые крупные сети, по его мнению, сдерживали развитие самозанятых.

"Многие девушки, которые находились в декрете учатся что-то делать, - пояснил он. - Кто-то шьет, кто-то вяжет, кто-то печет… И все они не сидели сложа руки, а старались как-то выживать, зарабатывать и у них неплохо это получалось. И сейчас, когда этот сектор одежды освободился, на всех этих самозанятых будет огромный спрос".

Политическая повестка вызвала закрытие или приостановку в России деятельности магазинов люксовых и массмаркетных брендов обуви, одежды и аксессуаров, — от H&M и Adidas до Prada и Louis Vuitton. В Тюмени также оказались закрыты магазины сети H&M, сети Mango.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", — сообщается на официальном сайте компании.