Авиаперелеты в Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону приостановлены до 20 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлены до 20 марта. Закрыты остаются аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, сообщает Росавиация.

Российские авиакомпании перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.