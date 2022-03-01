В Тюмени частный косметолог получила условный срок после смерти пациентки

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

К 1,8 году лишения свободы условно и с испытательным сроком в два года Центральный районный суд Тюмени приговорил 52-летнюю жительницу областного центра. Косметолог, работавшая без лицензии, признана виновной в смерти пациентки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 29 сентября 2021 года подсудимая в домашних условиях оказывала косметологические услуги, повлекшие смерть 46-летней женщины.

В суде тюменка признала вину, принесла свои извинения и раскаялась в содеянном. В качестве возмещения морального вреда женщина выплатила матери погибшей 2 млн рублей.

Суд учел добровольное возмещение вреда и наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребенка и пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания.