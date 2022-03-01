Режиссер из Санкт-Петербурга Роман Габриа рассказал, почему решил поставить спектакль "Каренин" в Тюмени

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В Тюменском драматическом театре нет идеологического нажима, артисты готовы ко всему. Поэтому и пришло решение ставить спектакль "Каренин А." именно в этом театре.

Об этом сказал автор сценария и режиссер Роман Габрия из Санкт-Петербурга на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля.

"Мне нравится, что в тюменском театре нет главного режиссера. Это дает какую-то свободу артистам пробовать себя в разных направлениях, не костенеть. У ансамбля очень гибкая природа, с ними можно заниматься поиском. Здесь нет идеологического нажима, артисты готовы ко всему. Хочется прийти и работать еще", - сказал он.

Пьеса "Каренин А." написана специально для Тюменского драматического театра по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Романа Габриа представил в ней историю Анны Карениной глазами её мужа, обманутого, но всё же пытающегося отстоять свою семью. Он отметил, что в своей работе стремился показать героев живыми и многогранными людьми в сложных жизненных ситуациях.

Отметим, что для Романа Габриа "Каренин" - это четвертая постановка в Тюменском театре. Зрителя он знаком по спектаклям "Господа Головлёвы", "Пушкин, Моцарт и Сальери" и "Грязнуля".

Премьерные показы "Каренин А." в тюменском драмтеатре прошли 28 февраля, 11 марта. Зрители могут увидеть постановку 12, 13 и 14 марта.

Алексея Каренина играет Александр Тихонов, его жену Анну - Полина Егорова.

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Юлия Карандашева