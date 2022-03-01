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Тюменское УФАС не позволило производителю повысить цены на молочную продукцию

Общество, 14:23 12 марта 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Предостережение вынесено гендиректору тюменского предприятия "Золотые луга" Евгении Чемеренко в связи с заявлением о планируемом повышении цен на молочную продукцию. Об этом сообщает региональное отделение УФАС России.

Как отмечается в сообщении ведомства, конкуренты хозяйствующего субъекта так же могут совершить действия по повышению цен на товарном рынке. Что, в свою очередь, может привести к согласованным действиям конкурентов по установлению и поддержанию цен на товарном рынке.

Тюменские антимонопольщики напоминают, что при обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство пресечет нарушения федерального закона "О защите конкуренции".

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# Тюменское УФАС России

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