В Тюменской области растет число обследований в мобильных ФАПах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть мобильных ФАПов работают в Тюменской области. По итогам 2021 года обследование в них прошли 8,4 тыс. жителей, что в полтора раза больше, чем в 2020 г., сообщает региональный информационный центр.

В 2020 г. шесть действующих в регионе ФАПов принимали пациентов в 203 населенных пунктах, в 2021 году охватили уже 382.

Добавим, в поликлиниках на колесах жители Тюменской области проходят флюорографию, УЗИ, могут сдать анализы крови, вакцинироваться.

Все мобильные ФАПы поступили в регион по нацпроекту "Здравоохранение".