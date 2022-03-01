Онкодерматологи советуют тюменцам до начала лета провести самодиагностику кожи

| Фото: пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

На втором месте по распространённости злокачественных патологий оказался рак кожи у жителей Тюменской области среди всех впервые выявленных в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Злокачественные новообразования кожи были диагностированы у 9,3% заболевших мужчин и 13,1% женщин. В преддверии лета онкодерматологи Медицинского города рассказали, как провести правильную самодиагностику и убедиться в здоровье самого большого органа человека.

Дерматологи советуют дважды в год проверять кожный покров: перед началом сезона высокой солнечной активности и после. Это связано с тем, что главный фактор риска развития рака кожи – воздействие ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи повреждают ДНК в клетках кожи и вызывают мутации, способные привести к злокачественному перерождению. Проводить самодиагностику необходимо для того, чтобы не пропустить самые ранние проявления злокачественных новообразований.

"Среди всех видов рака кожи меланома имеет тенденцию к быстрому распространению по организму и опасна тем, что опухоль наружной локализации буквально с первых стадий может метастазировать и вызывать поражение различных органов и систем. На сегодняшний день раннее начало соответствующего лечения – это залог эффективной терапии и победы над заболеванием",— пояснила врач-дерматолог Медицинского города Людмила Ефремова.

По ее словам определить меланому и другие виды рака кожи с достоверностью 90-95% врачам позволяет дерматоскопия.

Профилактическая самодиагностика может потребовать времени и помощи кого-то из близких.

"Необходимо внимательно изучить родинки, пигментацию, выступающие над кожным покровом участки. Оценить их с точки зрения формы, размера, наличия какого-либо дискомфорта. Осмотреть необходимо и все недоступные самостоятельному обзору участки – спину, заднюю поверхность рук, ног, шеи, а также волосистую часть головы. Для этого можно или использовать большое зеркало, или прибегнуть к чьей-либо помощи",– посоветовала врач-дерматолог-онколог.

По словам специалистов, насторожить человека должны новообразования диаметром более 0,5 см, особенно имеющие тенденцию к увеличению. Изменение цвета родинки, появление пигментации или вкраплений чёрного, светло- и тёмно-коричневого цветов должно стать причиной обращения к онкодерматологу. Если формы родинки изменяются, начинается кровоточивость, зуд, чувство дискомфорта медлить с визитом к доктору не стоит.

Во время самодиагностики дерматологи советуют считать родинки на теле – это поможет определить риск развития меланомы. У людей, имеющих более 100 родинок на теле, риск развития меланомы повышается приблизительно в 10 раз. Таким пациентам обязательно нужно следить за состоянием и количеством родинок и с регулярностью не реже раза в год посещать онколога-дерматолога.