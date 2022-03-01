Выставку "Душа России" открыли в тюменском драмтеатре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выставку "Душа России" открыли в Тюменском драматическом театре 15 марта. В экспозицию вошли фотографии Елены Стин и Анатолия Фролова.

"Авторы - уже ушедшие из жизни одни из лучших фотографов прошлого Елена Стин и Анатолий Фролов. У них при жизни была единственная персональная выставка в Москве. Они снимали для издательства "Планета". И вот наследие этих мастеров оказалось у нас в Сибири, благодаря Аркадию Елфимову и его фонду "Возрождение Тобольска"", - рассказали организаторы.

Выставка работает на третьем этаже театра.