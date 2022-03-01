  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставку "Душа России" открыли в тюменском драмтеатре

Общество, 12:49 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области отремонтируют по нацпроекту девять дорог к ФАПам и поликлиникам

Выставку "Душа России" открыли в Тюменском драматическом театре 15 марта. В экспозицию вошли фотографии Елены Стин и Анатолия Фролова.

"Авторы - уже ушедшие из жизни одни из лучших фотографов прошлого Елена Стин и Анатолий Фролов. У них при жизни была единственная персональная выставка в Москве. Они снимали для издательства "Планета". И вот наследие этих мастеров оказалось у нас в Сибири, благодаря Аркадию Елфимову и его фонду "Возрождение Тобольска"", - рассказали организаторы.

Выставка работает на третьем этаже театра.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , фотографии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 16.03.2022Фотовыставка "Крым – это Россия!" в Нижней Тавде расскажет о красоте Крыма и истории воссоединения полуострова с Россией
14:07 16.03.2022В Тюменской области у 698 человек подтвердился COVID-19
13:45 16.03.2022Посетители выставки MITT в Москве пробуют тюменскую минеральную воду
13:33 16.03.2022Самолеты "Аэрофлота" начнут летать чаще из Тюмени в Москву с 1 мая