Выставку "Душа России" открыли в тюменском драмтеатре
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Выставку "Душа России" открыли в Тюменском драматическом театре 15 марта. В экспозицию вошли фотографии Елены Стин и Анатолия Фролова.
"Авторы - уже ушедшие из жизни одни из лучших фотографов прошлого Елена Стин и Анатолий Фролов. У них при жизни была единственная персональная выставка в Москве. Они снимали для издательства "Планета". И вот наследие этих мастеров оказалось у нас в Сибири, благодаря Аркадию Елфимову и его фонду "Возрождение Тобольска"", - рассказали организаторы.
Выставка работает на третьем этаже театра.