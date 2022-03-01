Опыт модернизации Метелевского водозабора в Тюмени стал примером для специалистов из десяти регионов страны

| Фото: Пресс-служба "Тюмень Водоканал" | Фото: Пресс-служба "Тюмень Водоканал"

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Эффективно выстроенная работа по модернизации Метелевского водозабора с подрядными организациями впечатлила руководителей компании "Росводоканал" из 10 регионов страны. Представители коммунальных инфраструктур отметили это во время деловой встречи в Тюмени, которая пройдет с 15 по 17 марта, сообщает тюменский водоканал.

Заместитель директора по капитальному строительству "Росводоканал Воронеж" Евгений Корольков отметил объем выполняемых работ на Метелевском водозаборе. "Мы планируем глобальную реконструкцию очистных сооружений и строительство новой канализационной насосной станции, ваш опыт нам будет полезен", - отметил он.

Директор по капитальному строительству "Росводоканал Архангельск" Александр Бараев отметил, что опыт тюменских специалистов помог провести реконструкцию первичного отстойника и избежать возможных ошибок при запуске.

Добавим, что группа компаний "Росводоканал" является одним из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Инвестиции в коммунальную инфраструктуру превысили 6,3 млрд рублей по итогам 2021 года.

В Тюмени участники рабочей встречи намерены обсудить вопросы, связанные с закупкой материалов и оборудования, темы промышленной безопасности и другие актуальные вопросы.

"Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации Метелевского водозабора и сооружений очистки сточных вод, важно продолжить строительство сетей в городе и районе. Подобные мероприятия – хорошая возможность обменяться опытом, найти новые возможности для достижения намеченных планов", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.