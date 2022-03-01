В Тюменской области отремонтируют по нацпроекту девять дорог к ФАПам и поликлиникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Девять дорог, которые ведут к медицинским учреждениям, отремонтируют в Тюменской области в 2022 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность составит 16,5 км.

Об этом Главное управление строительства Тюменской области сообщает в своем Telegram-канале.

В Тюмени в программу ремонта попал участок дороги от ул. 30 лет Победы до ул. Широтной, по нему жители добираются до поликлиники №17. В пос. Винзили дорожники приведут в нормативное состояние ул. Первомайскую, которая ведет к филиалу Областной больницы №19.

Еще семь дорог к ФАПам в Тюменском районе отремонтируют в этом году.

"Скорость оказания медицинских услуг во многом зависит от качества дорожного покрытия. Наша задача — обеспечить комфортный и быстрый подъезд к медучреждениям. В экстренных ситуациях счёт идёт на секунды, поэтому дороги, рядом с которыми расположены ФАПы, поликлиники и больницы, ремонтируются в первую очередь", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Всего по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 84 регионах страны к нормативу приведут более 600 участков улиц и трасс, ведущих к медучреждениям. Их общая протяженность составит более 2,6 тыс. км.