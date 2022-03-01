Количество безработных в Тюменской области сократилось в пять раз за год

| Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района

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Почти в пять раз сократилось число безработных в Тюменской области по сравнению с началом 2021 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

"По данным на 14 марта в Тюменской области в качестве безработных зарегистрировано чуть более 4 тысяч 300 человек. При этом в начале 2021 года эта цифра составляла 20 тысяч 14 человек, а в марте 2021 года – 16 тысяч 640", - рассказали в ведомстве.

В начале 2022 года в поиске работы находились 3 тыс. 956 жителей Тюменской области.

Ранее "Тюменская линия" сообщала, что ситуация на рынке труда Тюменской области в связи с вводимыми санкциями и закрытием некоторых предприятий не ухудшается. Кроме того, ряд предприятий готовы принять на работу и жителей Донбасса, которые приезжают в Тюменскую область.

Любовь Голышева