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Самолеты "Аэрофлота" начнут летать чаще из Тюмени в Москву с 1 мая

Общество, 13:33 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту выполняемых рейсов из Тюмени в Москву с 1 мая, сообщает аэропорт Рощино.

Самолетами компании можно вылететь из Тюмени в столицу в 5 часов 25 минут, 7 часов 25 минут, 19 часов 55 минут. Полеты будут выполняться на Airbus А320, время в пути – 2 часа 55 мин.

Отправиться в Москву тюменцы смогут и на самолетах Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Россия". Из Тюмени они вылетят в 14 часов 5 минут и в 17 часов 5 минут.

Стоимость билетов от 5 тыс. 359 рублей.

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# авиаперевозки , аэропорт Рощино

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