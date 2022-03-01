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Посетители выставки MITT в Москве пробуют тюменскую минеральную воду

Общество, 13:45 16 марта 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменскую минеральную воду наливают всем желающим на стенде региона на XXVIII Международной туристической выставке MITT-2022, которая открылась в Москве 15 марта.

Жители и гости столицы могут увидеть на стенде минеральную воду в прозрачных колбах. На емкостях указано, что воду можно использовать для питьевого лечения, водных процедур и косметологии. Также написано, с какой глубины ее берут. Можно ознакомиться с ее минеральным составом. Посетители выставки могут попробовать кофе. Его для гостей готовит бариста в каске.

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Открытки с чибисом на фоне достопримечательностей Тобольска и значки с представителями флоры и фауны от "СИБУРа" может бесплатно взять на стенде любой желающий. Представлены буклеты и брошюры о Тюменской области и Тюмени.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Для туроператоров в качестве небольших презентов раздают брелоки, ручки, деревянные магнитики. Можно увидеть и табличку с QR-кодом, который ведет на презентационный ролик о Тобольске.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Крупнейшая отраслевая выставка MITT проходит в Москве с 15 по 17 марта. Тюменская область принимает участие в четвертый раз. Стенд региона охватывает сразу несколько направлений туризма. Основной упор сделан на термальные источники.

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Инна Пахомова

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# выставка , термальные источники , туризм

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