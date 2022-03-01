Академия Huawei в ТюмГУ признана лучшей в России

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Образовательная академия Huawei в ТюмГУ заняла первое место по количеству обучаемых и сертифицировавшихся студентов среди учебных заведений высшего и среднего профессионального образования России. В пятерку лучших также вошли ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСИС, КФУ.

Напомним, академия Huawei в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ была создана три года назад заведующим базовой кафедрой безопасности информационных технологий умного города профессором Александром Захаровым. Студенты изучают принципы функционирования компьютерных сетей на примере продуктов компании. Обучение традиционно заканчивается индустриальными экзаменами на промышленные сертификаты. Ваучеры со 100% скидкой на сдачу предоставляет академия.

Во всем мире, и во многих городах России, практикуется при приеме на работу IT-специалистов наличие не только соответствующего образования, но и документов, подтверждающих прохождение специалистом сертификации по существующим информационным технологиям. Наличие сертификата от именитого международного IT-бренда – это официальное подтверждение компанией глубоких знаний и практических навыков специалиста по работе с продуктом. Это своего рода пропуск в мир высокооплачиваемых профессионалов информационных технологий, умеющих решать как типовые, так и нестандартные проблемы. В 2021 году сертифицированными специалистами стали 132 студента ТюмГУ.

В приемную кампанию 2022-2023 учебного года на направления "Информационная безопасность", "Информационная безопасность автоматизированных систем" и "Компьютерная безопасность" в ТюмГУ выделено 155 бюджетных мест.