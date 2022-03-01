Около 200 участников объединил зимний фестиваль ГТО в Тюменском районе

| Фото: ДЮСШ № 2 Тюменского района | Фото: ДЮСШ № 2 Тюменского района

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192 участников объединил зимний фестиваль ГТО, который прошел в Тюменском районе. На старт вышли 19 команд муниципальных образований, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Для спортсменов подготовили целый комплекс испытаний: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, челночный бег, стрельба из пневматической винтовки и бег на лыжах на различные дистанции.

| Фото: ДЮСШ № 2 Тюменского района | Фото: ДЮСШ № 2 Тюменского района

По итогам соревнований победу одержала команда Богандинского муниципального образования. Уже во второй раз за нее выступала Анастасия Рощина. Девушка принесла команде победу в VI ступени среди участниц от 25 до 29 лет.

"Спорт люблю, уже лет шесть занимаюсь фитнесом. Получаю огромное удовольствие от тренировок плюс форму поддерживаю. Когда в прошлом году предложили войти в сборную, даже не думала. Интересно было попробовать свои силы. Тогда я тоже стала первой. Сложно пока мне даются отжимания и лыжные гонки, надо будет попрактиковаться еще. Но в целом я собой очень довольна", – поделилась дважды обладательница золотого знака ГТО Анастасия Рощина.

Второе место на фестивале заняла команда с. Созоново из Каскаринского муниципального образования, на третьем месте – сборная пос. Винзили.

ГТО-марафон в регионе продолжается. Эстафету у Тюменского района 19 марта в 10 часов подхватят команды Тобольска. Спортивные испытания среди взрослых пройдут на базе школы № 16.

Еще в двух фестивалях участниками станут школьники в возрасте от 11 до 17 лет. В Ишиме за победу в лично-командном зачете начали бороться около 80 ребят. В Викуловском районе школьники пройдут испытания комплекса 19 марта на базе ДЮСШ "Спринт".