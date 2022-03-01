Цифровые технологии принесли "ЗапСибНефтехиму" в 2021 году 1,6 млрд рублей

| Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима» | Фото: корпоративные коммуникации «ЗапСибНефтехима»

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В 2021 году цифровые технологии помогли "ЗапСибНефтехиму" достичь экономического эффекта в 1,6 млрд рублей, что в два раза превысило показатель 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Около 44% от общего экономического эффекта (714 млн рублей) приходится на средства продвинутой аналитики – в частности, на систему поддержки принятия решений "ЭКОНС" и советчики, созданные на основе технологий Data Science. Данные инструменты являются собственными разработками СИБУРа. Всего на "ЗапСибНефтехиме" применяется 19 передовых цифровых инструментов и решений.

Ключевые эффекты системы "ЭКОНС", по словам старшего менеджера "Цифровых технологий" Николая Крушельницкого, достигаются за счет снижения расходных норм сырья, энергоресурсов и реагентов, повышения качества продукции.

"Например, сотрудникам производства дегидрирования пропана "ЗапСибНефтехима" система "ЭКОНС" предоставляет дополнительную информации, на основе которой принимаются управленческие решения в критические периоды, - пояснил он. - Работникам полимерных производств "ЭКОНС" помогает снизить расходные нормы реагентов и объем переходных марок".

На "ЗапСибНефтехиме" применяется полный спектр цифровых инструментов – от мобильных обходов до систем продвинутой аналитики, которыми успешно сегодня пользуются как профильные специалисты, так и производственный персонал – операторы, инженеры, технологи, начальники смен.

Но даже за самыми продвинутыми технологиями, по словам генерального директора "ЗапСибНефтехима" Максима Рогова, стоят люди, которые их разрабатывают, совершенствуют, используют каждый день.

"Поэтому ключевая заслуга в достижении предприятием в 2021 году высокой экономической эффективности принадлежит не отдельным цифровым системам и решениям, а сотрудникам крупнейшего нефтегазохимического комплекса, которые их внедряют и эффективно с ними работают", – уверен он.