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В Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан можно улететь с Utair

Общество, 17:49 16 марта 2022

Utair | Фото: Utair

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Международные рейсы в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан выполняет авиакомпания Utair.

Полеты в зарубежные страны осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности компании и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба компании.

Техобслуживание самолетов авиакомпания проводит в собственных сертифицированных центрах в Уфе, Тюмени и Сургуте. Центры имеют достаточный запас авиационных компонентов и всё необходимое оснащение для поддержания летной годности лайнеров.

"Мы стараемся обеспечить транспортную доступность всех регионов страны, связывая прямыми рейсами практически все крупные города России, — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов. - Онлайн-сервисы доступны нашим пассажирам в постоянном режиме", — пояснил Олег Семенов.

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