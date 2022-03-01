В Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан можно улететь с Utair

| Фото: Utair | Фото: Utair

Далее в сюжете Керамическую карту Тюмени 1912 года презентовали в музейном комплексе

Международные рейсы в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан выполняет авиакомпания Utair.

Полеты в зарубежные страны осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности компании и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба компании.

Техобслуживание самолетов авиакомпания проводит в собственных сертифицированных центрах в Уфе, Тюмени и Сургуте. Центры имеют достаточный запас авиационных компонентов и всё необходимое оснащение для поддержания летной годности лайнеров.

"Мы стараемся обеспечить транспортную доступность всех регионов страны, связывая прямыми рейсами практически все крупные города России, — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов. - Онлайн-сервисы доступны нашим пассажирам в постоянном режиме", — пояснил Олег Семенов.