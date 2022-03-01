Керамическую карту Тюмени 1912 года презентовали в музейном комплексе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Керамическую карту Тюмени 1912 года представили в Музейном комплекс им. И.Я. Словцова 16 марта. Ее можно увидеть на третьем этаже здания.

Карта с майоликовыми изразцами создана представителями керамического коворкинга "Руками" совместно с участниками фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" при поддержке волонтеров и заинтересованных людей.

Руководитель проекта "Керамическая карта Тюмени 1912 года", доцент кафедры искусствоведения и изобразительных искусств Тюменского государственного института культуры Ольга Неживенко рассказала, что районы и кварталы сделаны из фрагментов изразцов. Выбраны мотивы, характерные для определенных районов города. Некоторые плитки выполнены в виде рельефа знаковых исторических памятников. По ее словам, нельзя сказать, что эта карта напрямую является отражением той истории, она стилизованная.

Карту хотели сделать за год, но в связи с коронавирусными ограничениями участники проекта не могли собираться вместе. С момента создания эскиза до завершения работы на нее ушло четыре года.

"Было интересно поучаствовать в познании истории вместе с молодежью и неравнодушными людьми. Мы узнавали, какие памятники архитектуры исчезли, какие сейчас – в другом облике. Многие с удивлением обнаружили, что существовал завод керамических изделий "Фортуна". Говорили, спорили о том, что и где находилось. Идея возникла у координатора "Том Сойер фест" Владимира Скалдина, который на тот момент был моим студентом в Тюменском индустриальном университете. Сначала подключились студенты индустриального университета. Мы начали делать модели, затем отливали гипсовые формы. Создавали плиточки, их подвергали первому обжигу. Затем изделия шли на роспись в технике цветной майолики. Расписывали по сырой эмали пигментами. Это сложная технология. Этим процессом руководили студенты-керамисты из Тюменского государственного института культуры. И очень много делали волонтеры", – рассказала Ольга Неживенко.

Студентка кафедры музеологии Тюменского института культуры Наталья Войткевич, принимавшая участие в создании карты, с керамическим делом до этого никогда не сталкивалась. "Я знаю историю, но создание карты в керамике стало для меня новым опытом. Карта 1912 года, но узоры, которые мы можем видеть на ней, появились намного раньше. Сама форма узоров взята с тех изразцов, которые создавались еще в XIX веке на заводе "Фортуна". Из можно было встретить на печах в тюменских домах", – добавила она.

По ее словам, в ходе работы было интересно изучать архитектуру, смотреть, как изменились дома. Сопоставляя современные и старинные фотографии зданий, участники проекта нашли много сюрпризов.

Директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Галина Коршакевич сказала на открытии, что музей владеет хорошей коллекцией различных карт, но подобной нет, она эксклюзивна. Каждая карта дает удивительную возможность заглянуть во вчерашний день, понять, что было утрачено, добавила она.

Первоначально хотели разместить карту на фасаде одного из зданий в центре города. Но лучшим решением стало дарение арт-объекта музею, где она будет защищена и доступна всем желающим.

Инна Пахомова