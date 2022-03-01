  • 17 марта 202217.03.2022четверг
  • USD108,0521
    EUR118,7601
  • В Тюмени -14..-16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В новой магистратуре ТюмГУ начнут обучать налоговому администрированию

Общество, 08:27 17 марта 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Специалистов в области юриспруденции по налоговому праву, консультированию и налоговых адвокатов будут готовить в Тюменском госуниверситете. Набор на новую магистерскую программу вуз начнет летом 2022 года.

Программа "Налоговое администрирование и защита прав налогоплательщика" включает курсы о международном налогообложении, зарубежных налоговых системах, налогах стран ближнего зарубежья.

На практике магистранты освоят навыки налогового консультирования, аудита, контроля, подготовки процессуальных документов и участия в судебных разбирательствах по налоговым делам. Полученные знания позволят работать как в государственных структурах, так и в бизнесе.

В магистерской программе участвуют преподаватели ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центров, отмечают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# магистратура , ТюмГУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 17.03.2022В новой магистратуре ТюмГУ начнут обучать налоговому администрированию
08:18 17.03.2022Около 100 тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР отправлено из Тюменской области
20:25 16.03.2022Тюменская область подписала соглашения о совместном развитии туризма с Ингушетией и Санкт-Петербургом
18:35 16.03.2022Первые вертолеты доставят жителей тобольского Заболотья в начале апреля