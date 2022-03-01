В новой магистратуре ТюмГУ начнут обучать налоговому администрированию

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Специалистов в области юриспруденции по налоговому праву, консультированию и налоговых адвокатов будут готовить в Тюменском госуниверситете. Набор на новую магистерскую программу вуз начнет летом 2022 года.

Программа "Налоговое администрирование и защита прав налогоплательщика" включает курсы о международном налогообложении, зарубежных налоговых системах, налогах стран ближнего зарубежья.

На практике магистранты освоят навыки налогового консультирования, аудита, контроля, подготовки процессуальных документов и участия в судебных разбирательствах по налоговым делам. Полученные знания позволят работать как в государственных структурах, так и в бизнесе.

В магистерской программе участвуют преподаватели ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центров, отмечают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.