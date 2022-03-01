Василий Горетый раскритиковал Украину за героизацию нацизма

| Фото: личный архив Василия Горетого | Фото: личный архив Василия Горетого

Президент общественной организации Тюменской области "Ассоциация работников правоохранительных органов" Василий Горетый раскритиковал Украину за героизацию нацизма и за попытку расколоть общество, делая ставку на "пятую колонну".

Он рассказал, что вырос на Украине и о том, как проходила Великая Отечественная война на Украине и что такое бандеровский фашизм, ему рассказывали отец и мать, то же самое узнавал он и из школьных учебников.

"Мне идет семидесятый год, я украинец, родился в Сумской области, учился на Украине, оттуда ушел в армию. Я знаю историю от своих родителей, людей, которые жили во время войны. Именно от них я впитал, кто такой Бандера, как он сотрудничал с фашистами и какие зверства совершал. Теперь стараюсь донести это нашей молодежи", - сказал он.

Василий Горетый столкнулся с тем, что нынешние подростки и молодые люди постарше просят рассказать честную историю Украины из-за невозможности даже в интернете найти развернутую информацию на эту тему. Кроме того, не дремлет и так называемая "пятая колонна", которая делает регулярные вбросы на просторы всемирной паутины.

Он считает, что необходимо создавать российскую Сеть, в которой можно будет найти полную и правдивую информацию о России, ее народе, который воевал с фашистами, в том числе – Бандерой, которого неонацисты на Украине провозгласили героем.

По словам Горетого, чтобы молодежь правильно воспринимала происходящие события и понимала их историческую подоплеку, нужно вести глубокую плановую воспитательную работу по разным направлениям.

"Кроме того, необходимо, чтобы и в семье дети получали максимум правдивой исторической информации. Это и будет правильным патриотическим воспитанием", - подчеркнул он.

По словам президента Владимира Путина, которые приводит РИА Новости, Запад делает ставку на "пятую колонну". На нацпредателей, которые зарабатывают деньги в России, а мыслями живут в европейских странах.

Инна Кондрашкина