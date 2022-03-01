Жительнице Тюмени спасли жизнь, разобрав переднюю часть автомобиля

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменка, освобожденная из поврежденного в серьезном ДТП автомобиля, поблагодарила сотрудников МЧС. Напомним, два Renault Duster столкнулись под Тюменью 16 марта. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, пожарные первыми оказались на месте происшествия в районе поворота с автотрассы к поселку Винзили. В аварии пострадали три человека. Одну из машин от сильного удара выбросило за пределы проезжей части.

Сотрудники пожарно-спасательной части - помощник начальника караула Никита Ионин и старший пожарный Аман Такенов - извлекли из салонов людей и передали медикам. Одна из женщин на переднем пассажирском сиденье оказалась зажата в искореженном автомобиле.

Спасателям пришлось буквально "вырезать" травмированную пассажирку из смятого корпуса и полностью разбирать переднюю часть автомобиля. Бригада скорой доставила женщину в больницу, откуда она через родственников передала слова благодарности тем, кто ей помог остаться в живых.