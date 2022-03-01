  • 17 марта 202217.03.2022четверг
  • USD108,0521
    EUR118,7601
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительнице Тюмени спасли жизнь, разобрав переднюю часть автомобиля

Происшествия, 16:59 17 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменка, освобожденная из поврежденного в серьезном ДТП автомобиля, поблагодарила сотрудников МЧС. Напомним, два Renault Duster столкнулись под Тюменью 16 марта. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, пожарные первыми оказались на месте происшествия в районе поворота с автотрассы к поселку Винзили. В аварии пострадали три человека. Одну из машин от сильного удара выбросило за пределы проезжей части.

Сотрудники пожарно-спасательной части - помощник начальника караула Никита Ионин и старший пожарный Аман Такенов - извлекли из салонов людей и передали медикам. Одна из женщин на переднем пассажирском сиденье оказалась зажата в искореженном автомобиле.

Спасателям пришлось буквально "вырезать" травмированную пассажирку из смятого корпуса и полностью разбирать переднюю часть автомобиля. Бригада скорой доставила женщину в больницу, откуда она через родственников передала слова благодарности тем, кто ей помог остаться в живых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 17.03.2022Жительнице Тюмени спасли жизнь, разобрав переднюю часть автомобиля
14:50 17.03.2022Тоболячка вынесла из магазина 32 пачки сливочного масла
14:27 17.03.2022За изнасилование девушки жителя Тюменской области отправили в колонию
12:24 17.03.2022Тюменка увлеклась поиском мефедрона в сугробе и не заметила полицию