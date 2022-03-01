Тюменскую область на выставке MITT отметили за лучшее представление туристического направления

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область стала лауреатом в номинации "Лучшее представление туристического направления региона России" по итогам XXVIII Международной туристической выставки MITT в Москве 17 марта, сообщает региональное агентство туризма и продвижения.

Стенд региона пользовался большой популярностью у посетителей. Участники особенно интересовались термальными курортами Тюмени, Тобольским кремлем и экскурсионными маршрутами исторической столицы Сибири, а также событийным туризмом Ялуторовска. Желающие пробовали тюменскую минеральную воду и "кофе с нефтью".

"Откровенно говоря, Тюмень мы знаем. Возле стенда нам предложили испить родниковой воды: она газированная, при этом совершенно не тяжелая. Если вода из Тюмени такая, то какой там город! Наверняка и люди такие же легкие, как вода — чистые душой и сердцем. Пять часов перелета из Астрахани ради такой легкости можно выдержать. Тюмень — это город, который нужно посетить уже сегодня", — поделились впечатлениями посетители выставки из Астраханской области Рифат и Альфия.

В ходе работы выставки Тюменская область подписала соглашения о развитии туризма с компанией "РЖД Тур", представителями Ингушетии и Санкт-Петербурга.

Делегация региона приняла участие и в деловой программе. Директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова выступила в секции АТОР "Национальные туристские маршруты и знаковые туристические проекты", где поделилась опытом создания брендовых маршрутов в Тюменской области.

В секции "Школа развития регионального туризма "8 шагов к успеху"" она рассказала коллегам о стратегии туризма в масштабе региона. "Мы рассказали о наших стратегиях, наработках, о нашем продвижении. Например, как работали по позиционированию древней столицы Сибири — Тобольска, и как вокруг этого выстраивали туризм. Надо сказать, регионы смотрят на Тюменскую область как на некий успешный кейс, и мы готовы делиться опытом с коллегами", — сказала Мария Трофимова.

Кроме того, на площадке MITT состоялись переговоры с федеральными туристическими агентствами Pegas Touristik и "Интурист" по реализации чартерных проектов в Тюменскую область.

Напомним, Тюменская область в четвертый раз участвует в Международной туристической выставке MITT. В 2022 году выставку посетили более 10 тыс. человек.