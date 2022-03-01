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Тюменская область и "РЖД Тур" будут вместе развивать железнодорожный туризм

Общество, 16:47 15 марта 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область и специализированная компания холдинга "РЖД" в области туризма и организации железнодорожных туристических перевозок ООО "РЖД Тур" подписали соглашение о развитии железнодорожного туризма. Процедура прошла на международной туристической выставке MITT, которая открылась в Москве 15 марта.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "РЖД Тур" Роман Бараковских и директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

"5 марта у нас состоялся запуск проекта "Поезд "В Сибирь". Жители нашей страны смогли посетить Тюменскую область, насладиться ее красотами, достопримечательностями. Мы сформировали этот проект совместно с компанией "Российские железные дороги" и, кончено же, при поддержке правительства Тюменской области, в достаточно сжатые сроки. Сегодня мы закрепили соглашением наши намерения по дальнейшим планам о взаимном сотрудничестве, развитии и наших взаимоотношениях. Уверен, в ближайшее время подготовим проекты с возможным посещением Тюменской области", — рассказал Роман Бараковских.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Отметим, Тюменская область участвует в международной туристической выставке MITT в четвертый раз.

Как сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, в течение перового дня выставки ожидается участие Марии Трофимовой в деловой программе. Она выступит в блоке от Ассоциации туроператоров России "Национальные туристские маршруты и знаковые туристические проекты", где поделится опытом создания брендовых маршрутов в Тюменской области.

Инна Пахомова

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# железная дорога , Мария Трофимова , РЖД , туризм

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