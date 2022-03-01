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Тюменцы записали видеообращение в поддержку российских военных

Общество, 10:31 18 марта 2022

Тюменское отделение "Молодой гвардии" записало видеообращение в поддержку Российской армии.

"Спасибо нашим солдатам, продолжающим сегодня подвиг своих дедов в борьбе с фашизмом. Многие годы наше государство пыталось мирным способом урегулировать конфликт. Но украинская сторона в союзе с западными странами не захотела соблюдать Минские договоренности. За восемь лет там погибли более 14 тысяч людей, в том числе 150 детей", - сказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Он напомнил также, что часть блогеров и звезд заявляют сейчас, что им стыдно за нашу страну: "Но где был их стыд и политическая позиция во время бомбежек Донецкой и Луганской народных республик? Почему они заметили войну только сейчас?".

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# Владимир Сбитнев , Донбасс , Молодая гвардия

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