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Пироговская научно-медицинская конференция "Юниор" стартовала для школьников

Общество, 11:38 18 марта 2022

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Пироговская научно-медицинская конференция "Юниор" стартует в России для учащихся 5-11 классов, сообщает пресс-служба РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

В конференции предусмотрены 12 секций: лекарственные растения; психология в медицине; фармация; анатомия и физиологии человека; пропедевтика; медицинска генетика; зоология в медицине; микробиология эпидемиология; химия в медицине; биохимия; биофизика; медицинская кибернетика и биоинформатика.

Заявки школьники могут подать до 4 апреля. До 18 апреля пройдет заочная экспертиза работ. На 27 апреля запланированы выступления в дистанционном формате участников, прошедших отборочный этап. Результаты конференции опубликуют 29 апреля на официальном сайте вуза.

Подробнее ознакомиться с условиями участия можно здесь.

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# здравоохранение , образование

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