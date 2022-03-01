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Александр Моор: депутаты приняли закон, который обеспечит устойчивость региональной экономики

Губернатор, 13:43 18 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная дума единогласно приняла важный для региона закон, который обеспечит устойчивость нашей экономики.

Об этом глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале 18 марта.

"Документ позволяет в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов, а также дает возможность при необходимости выплачивать подрядчикам авансы", - сказал он.

Значение закона в нынешних условиях исключительное, считает Моор, все национальные и региональные проекты, запланированные на 2022 год, должны быть реализованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы обязаны грамотно и профессионально реагировать на все возникающие риски. Принятый сегодня закон позволит нам это сделать. В ближайшее время предложим еще один пакет нормативных документов, направленных на поддержку региональной экономики и социальной сферы. Благодарю депутатов Тюменской областной думы за оперативность", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

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# Александр Моор , закон

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