Александр Моор: депутаты приняли закон, который обеспечит устойчивость региональной экономики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная дума единогласно приняла важный для региона закон, который обеспечит устойчивость нашей экономики.

Об этом глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале 18 марта.

"Документ позволяет в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов, а также дает возможность при необходимости выплачивать подрядчикам авансы", - сказал он.

Значение закона в нынешних условиях исключительное, считает Моор, все национальные и региональные проекты, запланированные на 2022 год, должны быть реализованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы обязаны грамотно и профессионально реагировать на все возникающие риски. Принятый сегодня закон позволит нам это сделать. В ближайшее время предложим еще один пакет нормативных документов, направленных на поддержку региональной экономики и социальной сферы. Благодарю депутатов Тюменской областной думы за оперативность", - подчеркнул губернатор Александр Моор.