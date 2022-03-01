Лучшие проекты тюменских студентов получат до 50 тыс. рублей

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Грантовую поддержку до 50 тысяч рублей получат лучшие проекты участников Областного студенческого форума. Предлагаемые инициативы касаются самых разных сфер — от создания комьюнити для начинающих музыкантов и проведения фестиваля косплея до серии лекций для девушек о репродуктивном здоровье.

В начале марта на Областном студенческом форуме участники придумали 25 новых идей для проектов. Студенты дорабатывали их с экспертами, составляли паспорт проекта, искали партнеров и готовились к очной защите.

Итоги подведут 19 марта, лучшие инициативы могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках грантового конкурса "Моя идея" от мультицентра "Моя территория", пишет "Мегатюмень".