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Лучшие проекты тюменских студентов получат до 50 тыс. рублей

Общество, 15:34 19 марта 2022

группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Грантовую поддержку до 50 тысяч рублей получат лучшие проекты участников Областного студенческого форума. Предлагаемые инициативы касаются самых разных сфер — от создания комьюнити для начинающих музыкантов и проведения фестиваля косплея до серии лекций для девушек о репродуктивном здоровье.

В начале марта на Областном студенческом форуме участники придумали 25 новых идей для проектов. Студенты дорабатывали их с экспертами, составляли паспорт проекта, искали партнеров и готовились к очной защите.

Итоги подведут 19 марта, лучшие инициативы могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках грантового конкурса "Моя идея" от мультицентра "Моя территория", пишет "Мегатюмень".

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# Моя идея , проекты , студенты

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