Голышмановский городской округ готов к пожароопасному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовительные мероприятия к пожароопасному сезону в Голышмановском городском округе прошли в штатном режиме, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В наличии у Голышмановского филиала Тюменской авиабазы 20 единиц спецтехники: от грузовых автомобилей до снегоболотохода. Пункты противопожарного инвентаря сосредоточены в поселке Голышманово, селах Малышенке и Ражево. Также есть радиостанции, чтобы работники леса находились на связи между собой. Обучены 25 специалистов, шестеро из них получили удостоверения руководителей тушения пожаров, в том числе крупных.

В пожароопасный период в городском округе дежурят группы пожаротушения, ведется наземное патрулирование лесов и космический мониторинг программой ИСДМ-Рослесхоз. Квадрокоптер помогает отслеживать обстановку по пожарной опасности. Специалисты Голышмановского филиала Тюменской авиабазы находятся в контакте с арендаторами лесов, главами сельских территорий и добровольными пожарными.

В настоящее время в муниципалитете специалисты ведут разъяснительную работу с населением, раздают листовки с правилами пожарной безопасности, беседуют с хозяевами домовладений и школьниками.