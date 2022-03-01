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Видеопроект по биологической безопасности запустил тюменский медуниверситет

Общество, 17:34 22 марта 2022

ноц.рф | Фото: ноц.рф

Использование патогенных биологических возбудителей заболеваний и их агентов наиболее опасно для мира.

Такую точку зрения высказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского ГМУ Мария Орлова, которая на сайте университете запустила видеопроект по биологической безопасности.

По ее словам, у общественности имеется явное недопонимание ряда вопросов, касающихся биобезопасности.

"Эти искажения мы и будем исправлять, размещая мнения специалистов, - пояснила она. - Надеюсь, что это даст возможность людям разных возрастов, в том числе подрастающему поколению, сформировать правильное представление относительно различных биологических аспектов. Скорее всего, тема биобезопасности будет только набирать обороты. Происходящее в мире дает нам понять, что работы много".

Международная конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериалогического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении была принята 50 лет назад. К конвенции присоединились 163 страны мира, включая Россию, США и Китай.

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# биобезопасность , ТГМУ

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