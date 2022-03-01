Новый руководитель Уралуправтодора проинспектировал капремонт трассы Тюмень – Екатеринбург

| Фото: ФКУ «Уралуправтодор» во ВКонтакте | Фото: ФКУ «Уралуправтодор» во ВКонтакте

Ремонт и расширение федеральных дорог в Тюменской, Свердловской областях и Югре оценил новый руководитель ФКУ "Уралуправтодор" Андрей Жуков во время инспекционных объездов, сообщает дорожное учреждение.

Во время проезда по объектам делегация делала остановки на нескольких участках трассы Р-351, где реализуется капитальный ремонт, проезжую часть расширяют до 4 полос. Напомним, в 2022 году весь участок дороги в Тюменской области станет четырех полосным. В планах - расширение всей трассы к 2025 году.

Масштабные планы распространяются и на дорогу Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск. Там оценили ход работ на объекте капремонта 125 – 154 км и путепроводе 557 км. Уже демонтирована половина проезжей части, возводятся крайние промежуточные опоры, изменится схема движения. Сейчас в разработке находятся 2 проекта на капитальный ремонт участков трассы Р-404.

Андрей Жуков также посетил производственные базы и дежурно-диспетчерские службы подрядных организаций, где оценил оснащенность компаний ресурсами, техникой.

Инспекции на сети дорог Уралуправтодора продолжатся. На этой неделе состоится проезд по трассам Р-354, М-5, Р-242.