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Первокурсник Тюменского госуниверситета стал чемпионом по игре Го

Общество, 17:31 24 марта 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студент первого курса ТюмГУ направления "Компьютерная безопасность" Владислав Морозов завоевал золотую медаль городского чемпионата по китайской интеллектуальной логической игре Го.

Как сообщает пресс-служба вуза, турнир собрал около 40 участников в возрасте от 8 до 69 лет, в том числе студентов и преподавателей ТюмГУ.

Второе место досталось студенту первого курса направления "Информационная безопасность" Кириллу Кузнецову, бронзу получил пятикурсник того же направления Иван Чхайло.

Чемпионат стал третьим по счету турниром городского уровня по игре, зародившейся в Китае около четырех тысяч лет назад. Одна из самых распространенных настольных игр в мире, наряду с шахматами входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр и является официальным видом спорта.

Отметим, что игроки в Го из России уже много лет являются самыми сильными в Европе.

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# интеллектуальные игры , ТюмГУ

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