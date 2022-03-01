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В Тюменской области накануне паводка обследуют 49 гидротехнических сооружений

Общество, 14:01 25 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обследование 49 гидротехнических сооружений начнется в апреле. Правительством Тюменской области определены финансовые средства на ремонт, реконструкцию действующих сооружений и проектирование новых.

Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Краус 24 марта на пресс-конференции, посвященной подготовке к паводковому периоду и безопасности на водных объектах.

"На данный момент все организационные вопросы решены, утвержден состав противопаводковой рабочей группы, подготовлена группировка сил и средств. Пользуясь прогнозами Росгидромета, в этот период пока никаких угроз не предвидим. Тем не менее, силы и средства готовы. Также организовано круглосуточное взаимодействие с оперативно-дежурными службами соседних субъектов - Курганской, Омской, Свердловской областей и Казахстана", – уточнил Александр Краус.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оксана Корнеенкова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дамбы , паводок

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