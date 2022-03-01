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Пожарные спасли жилой дом в Тюменском районе

Происшествия, 10:37 28 марта 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

128 квадратных метров составила площадь пожара, который произошел в с. Ембаево Тюменского района 28 марта.

Сообщение о возгорании на ул. Совхозной поступило в 4 часа 6 минут. "Горела деревянная хозпостройка размерами 4 на 7 метров. Пламя повредило ее полностью. Также повреждена кровля двухквартирного жилого дома на площади 50 квадратных метров. Огонь добрался и до соседних хозпостроек на площади 50 квадратных метров", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На месте работали 22 сотрудника пожарно-спасательных подразделений города и Тюменского района. Они прокладывали магистральную линию для бесперебойной подачи воды. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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