Индексация пенсий, регистрация на госуслугах с 14 лет: какие законы вступят в силу в апреле

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

О том, какие законы вступают в силу в апреле 2022 года, сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Так, с 1 апреля на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии, это решение коснется 4 млн человек. Как отметил Вячеслав Володин, это не единственные меры поддержки, в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия.

26 марта вступил в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий, что позволит распространить на них налоговые, транспортные и другие меры соцподдержки.

Также с 26 марта отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021 и 2022 годах. С этой же даты фиксируется кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физлиц и организаций на уровне 1 января 2022 года.

Под налог на роскошь будут попадать автомобили дороже 10 млн рублей, а не 3 млн рублей. Для IТ-компаний вводится нулевая ставка на прибыль в 2022—2024 годах. Кроме того, упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.

Регистрация на госуслугах станет возможна с 14 лет с 1 апреля: подростки смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале, для этого надо будет указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного и электронную почту. Детей до 14 лет могут оформить родители и официальные их представители.

С 1 апреля установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов. Граждане смогут выразить согласие с единой системой идентификации и аутенфикации на госуслугах.

Также с 5 апреля вводится ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом. Ответственность предусмотрена за ложную информацию о действиях ВС РФ, Росгвардии, посольстве, госорганов, прокуратуры, СК и МЧС.