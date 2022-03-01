Ученые из Тюмени создали экспресс-методику для определения годности раствора дезинфицирующего средства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Экспресс-методику для определения концентрации активнодействующих веществ в рабочих растворах дезинфицирующих средств разработали сотрудники Тюменского государственного медицинского университета.

Правильное приготовление рабочих растворов, а также своевременный контроль за сохранением концентрации активнодействующих веществ в них, имеет важное значение в профилактике инфекций, поскольку дезинфицирующие средства сегодня активно используются практически повсеместно.

"Впервые в данном направлении, - отмечено в сообщении ТГМУ, - была использована мультисенсорная система, состоящая из многоканального цифрового милливольтметра и 14 чувствительных сенсоров".

В настоящее время в вузе продолжают исследовать возможность определения измерения концентрации активных веществ в рабочих растворах дезинфицирующих средств.