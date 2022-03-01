В старинных железнодорожных зданиях Тюмени планируют открыть хостелы и кафе

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

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Старинные железнодорожные сооружения можно использовать для проектов туристического бизнеса или в качестве профориентационных площадок. Об этом сообщил заместитель начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому региону Анатолий Коротаев на проектной сессии, посвященной реновации промышленных объектов ОАО "РЖД".

В мероприятии, организованном СвЖД совместно с администрацией города и Тюменским агентством развития креативных индустрий, приняли участие архитекторы, представители городских сообществ, предприниматели, а также студенты и преподаватели, специализирующиеся на развитии городской среды.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, участники обсудили варианты использования старинных зданий и сооружений в проектах по развитию внутреннего туризма.

"Новое применение могут найти объекты комплекса зданий железнодорожной станции Тюмень, сохранившиеся с XIX века: две водонапорные башни на улице Привокзальной, веерное паровозное депо, здание 1890 года, которое сейчас сдано в аренду для размещения автогаража", — рассказали в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

По мнению участников проектной сессии, объекты промышленной архитектуры можно было бы успешно преобразовать в культурно-образовательные центры, открыть в них выставочные пространства, хостелы, кафе.

Предложенные участниками мероприятия варианты руководство Свердловской железной дороги направит в администрацию Тюмени.

Комплекс зданий бывшего паровозного депо представляет особую ценность как один из уникальных образцов промышленной архитектуры. Депо было построено в 1887 году и стало первым в Северном Зауралье. Часть строений выполнены в едином архитектурном стиле и включены в перечень объектов культурного наследия Тюменской области.