Тюменцам напоминают о мерах безопасности на интерактивной выставке в парке "Россия — моя история"

| Фото: из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте

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Интерактивная экспозиция МЧС "Галерея безопасности" продолжает работать в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени. Ожидается, что выставка будет открыта до лета.

На ней представлено около 50 экспонатов. Также в работе выставки задействованы мультимедийные экраны. Экспозиция включает в себя блоки: "Безопасность в быту", "Безопасность в городской среде", "Безопасность в природной среде", "Безопасность на водных объектах", "Меры пожарной безопасности", "Оказание первой помощи". Она состоит из четырех тематических залов.

На днях очередная группа тюменцев посетила выставку, в каждом из которых они ознакомились со спецификой и темами деятельности подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области и системы МЧС России. Знакомство с экспозицией взрослые и дети начали с интерактивного трейлера, истории создания чрезвычайного ведомства, видеостены, на которой проецируется история появления спасателя Григория Пожарова и его помощников. Затем их ожидали симулятор "Почувствуй себя в роли диспетчера", хронолента с основными профессиями министерства, элементы пожарно-технического вооружения.

Фильм об основных мерах пожарной безопасности, правилах действий при различных экстренных ситуациях, видеоролик "Боевой выезд глазами пожарного", медиавикторины "Пожарная безопасность" и "Безопасность на водных объектах", 3D-экскурсии по пожарно-спасательной части и государственной инспекции по маломерным судам закрепили знания, полученные в ходе знакомства с экспозицией. Следующий зал "Гражданская оборона и защита населения" повествовал об истории развития этой структуры, защите населения в России.

Завершил мероприятие блок профориентационной деятельности, работы с детьми, правилами поступления в высшие учебные заведения МЧС России, знакомством с профильными учреждениями МЧС России в регионе.

Вход свободный. Необходима запись по телефону: 68-11-11. Специалисты МЧС проводят мероприятия по степени формирования заявок и групп.