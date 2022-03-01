Тюменские студенты отличились на всероссийском конкурсе студенческих научных работ

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На V всероссийском конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике все научные работы студентов Тюменского индустриального университета признаны лучшими и вошли в тройки призеров в разных номинациях.

В номинации "Добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов Арктики" тюменские студенты заняли все три призовых места. Первое место присуждено Ирине Королевой и Алёне Мочаловой за "Исследование физико-химических свойств фторкетона для его дальнейшего применения в качестве основы бурового раствора". Фторкетон - жидкость без цвета и запаха, иногда называемая "сухой водой".

На втором месте Павел Щипанов и Антон Широких, которые провели "Расчет забойного давления газоконденсатных скважин с учётом жидкой фазы (на примере арктических газовых месторождений Западной Сибири)".

"Анализ изменения энергоэффективности газоперекачивающего оборудования компрессорных станций в условиях Арктики" принес третье место Денису Пинигину.

В номинации "Новые технологии для развития Арктической зоны РФ" отличилась Мария Павлова с "Комплексными решениями при проектировании фельдшерско-акушерского пункта в условиях Крайнего Севера". Эта работа принесла ей третье место.

"В своей работе я предложила комплексные решения при проектировании ФАПа для комфортного пребывания в нем и пациентов, и персонала, - рассказала она. - Очень рада, что вошла в тройку призеров. Это значит, что меня услышали, и комиссия признала проблему нехватки медучреждений в отдалённых районах. Будем работать дальше, для воплощения проекта в реальность, чтобы люди, где бы они не находились, могли получить качественную медицинскую помощь и работать в тепле".

В номинации "Здоровье человека в Арктике и здоровьесберегающие технологии. Устойчивое развитие сельского хозяйства в Арктике" третье место присуждено Даниилу Плотникову, который занимается разработкой технологии изготовления функциональной добавки с иммуномодулирующими свойствами для мигрирующего населения Ямала.

В номинации "Изучение и рациональное использование природных ресурсов Арктики (кроме углеводородных ресурсов)" тройку призеров замкнула Татьяна Салтанова с работой "Дешифрирование космоснимка Гыданского полуострова".

В номинации "Экологическая безопасность, климат и биоразнообразие Арктики (естественнонаучное направление)" третье место занял Максим Полозов – "Разработка технологии очистки поверхностных сточных вод площадок добычи и хранения углеводородного сырья Арктической зоны с использованием фитосорбентов".

V Всероссийский конкурс студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций-участников Национального Арктического научно-образовательного консорциума проводится с 2017 года в целях стимулирования развития научно-исследовательской работы студентов по арктической тематике.

В этом году спонсорами конкурса выступают российские компании АО "АГД ДАЙМОНДС" и АО "Объединенная судостроительная корпорация".