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Более 200 тюменцев узнали про современные формы театра на акции МТЦ "Космос"

Общество, 16:52 28 марта 2022

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

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Более 200 тюменцев приняли участие в акции Молодежного театрального центра "Космос", приуроченной к Международному дню театра, в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 27 марта. Посетителям представили современные формы театра.

"Больше всего людей прошло через "театральную гадалку" и выставку "Не мое пальто". Это были более легкие активности, которые не занимали много времени. Они несли образовательную функцию, люди знакомились с новыми театральными формами", — рассказала медиаменеджер Молодежного театрального центра "Космос" Анна Захарова.

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На акции горожанам предложили тихую дискотеку "Форест Джамп", спектакль-диалог "Я смотрю на тебя", спектакль для одного зрителя "Мадина" и "Дом внутри меня".

"На массовой активности — тихой дискотеке "Форест Джамп" — было много участников. Остальные спектакли были рассчитаны на одного и двух человек. Спектакль-свидание "Я смотрю на тебя" пользовался спросом среди парочек, особенно у тех, которые неспешно прогуливались по торговому центру", — добавила Анна Захарова.

Инна Пахомова

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# акция , МТЦ Космос , спектакли

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