  • 28 марта 202228.03.2022понедельник
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 100 тюменских предпринимателей заявили о своем участии в форуме "Открываем область заново"

Экономика, 17:14 28 марта 2022

t-l.ru

Форум "Открываем область заново" по инвестиционному развитию районов Тюменской области пройдет 31 марта в рамках Агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК".

В региональном инвестиционном агентстве рассказали, что сельских предпринимателей из муниципалитетов заинтересовал формат форума и возможность расширить деловые связи и контакты. Об участии заявили более 100 бизнесменов.

"На форуме "Открываем область заново" будет несколько площадок, на которых предприниматели, которые занимаются сельским туризмом, смогут расширить профессиональные связи, узнать о действующих мерах поддержки, механизмах привлечения инвестиций, продвижении своих проектов", – пояснили в инвестиционном агентстве. Кроме того, 1 апреля участники посетят несколько туристических объектов Тюменского района.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация по ссылке.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области , туризм , Тюмень Агро

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 28.03.2022Более 100 тюменских предпринимателей заявили о своем участии в форуме "Открываем область заново"
15:57 28.03.2022Пять новых компаний вошли в нефтегазовый кластер Тюменской области
14:19 28.03.2022В Тюменской области на Боровскую птицефабрику до конца года завезут два миллиона инкубационных яиц
12:43 28.03.2022Тест-драйвы техники и большая деловая программа ждут посетителей выставки "Тюмень Агро-2022"