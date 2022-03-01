Более 100 тюменских предпринимателей заявили о своем участии в форуме "Открываем область заново"

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Форум "Открываем область заново" по инвестиционному развитию районов Тюменской области пройдет 31 марта в рамках Агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2022. Устойчивое развитие АПК".

В региональном инвестиционном агентстве рассказали, что сельских предпринимателей из муниципалитетов заинтересовал формат форума и возможность расширить деловые связи и контакты. Об участии заявили более 100 бизнесменов.

"На форуме "Открываем область заново" будет несколько площадок, на которых предприниматели, которые занимаются сельским туризмом, смогут расширить профессиональные связи, узнать о действующих мерах поддержки, механизмах привлечения инвестиций, продвижении своих проектов", – пояснили в инвестиционном агентстве. Кроме того, 1 апреля участники посетят несколько туристических объектов Тюменского района.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация по ссылке.

Оксана Корнеенкова