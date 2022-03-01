Онлайн-консультации помогут выпускникам со средним профобразованием поступить в ТюмГУ
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Тюменский государственный университет проведет онлайн-консультации для выпускников со средним профессиональным образованием, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Online events будут проходить по средам с 30 марта по 27 апреля. Приглашенные эксперты и сотрудники приемной комиссии расскажут о вступительных испытаниях, познакомят с правилами приема в Тюменский государственный университет в 2022 году.
30 марта абитуриенты услышат советы по подготовке к вступительным испытаниям на педагогические направления ТюмГУ, в том числе в филиалы университета в Тобольске и Ишиме.
Зарегистрироваться можно по ссылке.