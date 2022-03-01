На интерактивной программе в тюменской библиотеке расскажут о национальной кухне и костюмах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивная программа "ТворенияПрайм" пройдет в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 8 апреля с 15 до 16 часов, сообщают организаторы.

Мероприятие позволит ученикам школ узнать о многонациональном составе Тюменской области, познакомит детей с особенностями быта, костюма, национальной кухни и культуры народов.

Участники встречи познакомятся с увлекательной комплексной выставкой "Богата народами Россия", фотовыставкой с QR-кодами "Традиции живая нить", а также с инсталляцией "Русская изба".

Стоимость билета — 150 рублей. Можно приобрести его по "Пушкинской карте".