С продукцией мастерских для людей с аутизмом тюменцы познакомятся в "Конторе пароходства"

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

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Информарафон ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма пройдет в тюменском мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а) 2 апреля, начало в 11 часов.

Посетить его смогут не только родители детей с аутизмом, но и все неравнодушные жители города, а также те, кто хочет поддержать развитие уникального для Тюмени проекта – социальные производственно-интеграционные мастерские, в которых работают люди саутизмом, сообщают организаторы мероприятия.

Профессиональные педагоги приготовят для ребят мастер-классы, аква-грим, воздушные шары и бумажную дискотеку. Для гостей мероприятия запланирована также ярмарка продукции от мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями развития, в том числе аутизмом.

Участники познакомятся с продукцией, которую готовят мастера: попробуют выпечку, микрозелень, а также оценят сувениры – мыло ручной работы, футболки и открытки с рисунками "особых" художников, а также смогут сделать заказ на полуфабрикаты.