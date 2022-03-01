В Тобольском районе ФАПы создали 15-дневный запас лекарств на случай паводка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-дневный запас лекарств и медицинских изделий сформировали в сельских ФАПах Заболотья и подтопляемых территориях Тобольского района на случай наводнения и предстоящей распутицы, сообщает пресс-служба районной администрации.

В труднодоступные населенные пункты завезли более 21 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита, а также вакцину для иммунизации населения по Национальному календарю прививок.

"В случае угрозы затопления медицинские бригады будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь жителям сельских территорий. В этот период задействуют 10 врачебно-сестринских бригад и три бригады экстренной специализированной медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

В Тобольском районе насчитывается 20 населенных пунктов, которые попадают в зону затопления. Сейчас в них проживает 13 беременных, 12 маломобильных граждан и 35 детей в возрасте до 1 года.

При подготовки к весеннему половодью и пожароопасному сезону глава района Леонид Митрюшкин поручил главам сельских поселений усилить профилактическую работу с населением и привести в соответствие средства пожаротушения, составить графики дежурства добровольных пожарных дружин.

Усиленную службу будут нести отряды полиции. Владельцам частных домов после таяния снега рекомендуют начать уборку придомовых территорий, запастись емкостями с водой на случай тушения огня до приезда спецбригад.