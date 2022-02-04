Особые тюменцы вырастили микрозелень в своих мастерских

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выращенную особыми тюменцами микрозелень могут приобрести все желающие. Курс по гидропонике они проходят в производственно-интеграционных мастерских на ул. Сургутской в Тюмени.

Недавно здесь реализовали первую партию зелени. "Ее могут приобрести все желающие, связавшись с нами через Instagram. Родители ребят покупают, наши друзья и родственники тоже ждут зелень. Сейчас на подходе вторая партия. Ресторанам пока не продавали, потому что им нужна зелень одинаковой, ровной длины, а у нас пока этот процесс не совсем отлажен. Но по вкусовым качествам и виду она хороша", — рассказала ведущий мастер Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Наталья Гордеюк.

Ребята выращивают брокколи, кресс-салат, редис, капусту пак-чой, горчицу и горох. Лоток без срезки стоит 100 рублей. За срезанный контейнер – 150 рублей, за ассорти из нескольких видов – 300 рублей.

Мастерские на первом этаже дома на улице Сургутской в Тюмени представители ТРАНБО "Открой мне мир" запустили в ноябре 2021 года. Презентация проекта состоялась 23 декабря. Изначально горожане с аутизмом и ментальными нарушениями от 18 лет должны были учиться выращивать микрозелень и выпекать кексы. Сейчас ребята уже приблизились к высадке микрозелени: готовят семена, грунт, минералы для удобрений. Параллельно на кухне они учатся выпекать кексы, пряники, печенье. Недавно ребята научились лепить пельмени.

Посещают мастерские 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет. На одно направление одновременно приходят чуть более 10 человек.

Инна Пахомова