Тюменские НКО приглашают на второй конкурс фонда президентских грантов 2022 года

| Фото: Фонд президентских грантов | Фото: Фонд президентских грантов

Прием проектов на второй конкурс президентских грантов 2022 года начался с 1 февраля. К участию приглашают некоммерческие организации России. Заявки можно подать до 15 марта, сообщают организаторы.

Конкурс проводится по 11 направлениям. Среди них: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства", "Поддержка молодежных проектов", "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "Сохранение исторической памяти", "Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных", "Охрана окружающей среды и защита животных", "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников", "Развитие институтов гражданского общества".

Информация об условиях участия в конкурсе опубликована на сайте фонда. Ответы на основные вопросы есть в центре поддержки заявителей.

Фонд рекомендует не откладывать подготовку проекта на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве заявки и, соответственно, шансах получить поддержку.

Качественно подготовить заявку на конкурс также поможет серия вебинаров, которая доступна на сайте фонда в разделе "Обучение".

Итоги конкурса будут подведены в первой половине июня. А с 1 июля поддержанные проекты уже смогут начать реализацию.

По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4 млрд рублей.