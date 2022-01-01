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В Тюменской области тестируют портал конкурсов для социально ориентированных НКО

Общество, 19:09 27 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему для проведения региональных и муниципальных конкурсов по предоставлению субсидий для некоммерческих организаций Тюменской области разработали региональные департамент информатизации и департамент социального развития.

Портал предназначен для проведения региональных и муниципальных конкурсов по технологии Фонда президентских грантов, позволяющая подавать тюменским СО НКО заявки на конкурс из любого уголка региона, страны, мира, регистрировать их, проверять и оценивать в электронном виде, сообщает пресс-служба регионального департамента соцразвития.

В пилотном режиме объявлены два конкурса. Первый - "Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки", заявки принимаются с 27 января по 25 февраля. Второй - "Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи" в рамках воплощения регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Заявки принимаются со 2 февраля по 3 марта.

Получить консультацию по вопросам участия можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.

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# национальный проект Демография , НКО , социальная сфера

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