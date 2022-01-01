  • 26 января 202226.01.2022среда
  • USD78,6422
    EUR88,9286
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Поисковики нашли родственников погибшего красноармейца из Вагайского района

Общество, 16:31 26 января 2022

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Сына и внука уроженца Вагайского района, красноармейца Чегбара Ипшанова удалось найти поисковикам, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Останки бойца весной 2017 года нашли представители кировского отряда "Вечный огонь" из Кирова в ходе поисковых работ в районе д. Старое Рамушево Старорусского района Новгородской области. При нем был обнаружен медальон с вкладышем, по которому удалось установить данные.

Старший сержант Чегбар Ипшанов 1920 года рождения из Вагайского района был призван Ямало-Ненецким РВК, убит в августе 1942 года. Его останки были торжественно погребены 7 мая 2017 года в д. Давыдово Старорусского района Новгородской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковые отряды

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 26.01.2022Поддержка талантливой молодежи, по мнению эксперта, необходимая мера для российского общества
17:02 26.01.2022Тюменская область получила награду проекта Rurban creative lab
16:31 26.01.2022Поисковики нашли родственников погибшего красноармейца из Вагайского района
16:20 26.01.2022В Тобольском районе старт дням татарской культуры дала 86-летняя артистка