Поисковики нашли родственников погибшего красноармейца из Вагайского района

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Сына и внука уроженца Вагайского района, красноармейца Чегбара Ипшанова удалось найти поисковикам, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Останки бойца весной 2017 года нашли представители кировского отряда "Вечный огонь" из Кирова в ходе поисковых работ в районе д. Старое Рамушево Старорусского района Новгородской области. При нем был обнаружен медальон с вкладышем, по которому удалось установить данные.

Старший сержант Чегбар Ипшанов 1920 года рождения из Вагайского района был призван Ямало-Ненецким РВК, убит в августе 1942 года. Его останки были торжественно погребены 7 мая 2017 года в д. Давыдово Старорусского района Новгородской области.