Проект по развитию адаптивного туризма реализуют в Тюменской области на средства гранта

| Фото: пресс-служба ТООО ВОИ | Фото: пресс-служба ТООО ВОИ

Проект по развитию адаптивного туризма реализует Федерация спортивного туризма Тюменской области на средства Фонда президентских грантов. На проведение по итогам первого конкурса 2022 года выделили 421 тыс. 490 рублей.

Проект нацелен на подготовку инвалидов к крупным соревнованиям и организаторов слета среди людей с ОВЗ "Робинзонада".

"Подготовка самих спортсменов будет проходить как дистанционно, так и на базе детско-юношеского центра "Авангард", где организуют тренировки, на которых спортсмены смогут отработать на практике элементы дистанции. При необходимости выедем с занятиями в районы", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Федерации спортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов.

Он отметил, что цель проекта заключается не только в том, чтобы повысить качество подготовки, но и увеличить количество участников.

Ожидается, что участниками проекта станут более 180 человек. Как отметил Александр Черепанов, отбор не будет слишком жестким.

"Первым делом отработаем со сформировавшимися командами, которые принимали участие в "Робинзонаде". Дальше будем общаться с представителями разных муниципальных районов. К реализации приступаем с февраля. Получается, что проект "Проект по развитию адаптивного туризма" — продолжение нашего проекта по реабилитации инвалидов средствами спортивного туризма, который в 2021 году получил финансовую поддержку от Фонда Потанина. Они друг друга усиливают и дополняют", — добавил председатель федерации.

Фестиваль "Робинзонада", которое пройдет летом 2022 года, станет итоговым мероприятием проекта по развитию адаптивного туризма.

На полученные по итогам конкурса Фонда президентских грантов средства приобретут снаряжение и все необходимое для туризма: шатры, оборудование для подготовки спортсменов на воде. Также будет оплачена работа специалиста по продвижению в социальных сетях, оформлению сайта.

Инна Пахомова