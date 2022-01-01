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Тюменские общественники привезли настольную игру "Земля отцов" в Заводоуковск

Общество, 16:45 27 января 2022

предоставлено организаторами игротеки | Фото: предоставлено организаторами игротеки

70 старшеклассников Заводоуковского городского округа приняли участие в конференции-игротеки "Земля отцов" 25 января.

Школьникам предложили сыграть в настольную игру, разбившись на несколько команд, носящих имена известных деятелей России.

"Проект "Земля отцов" связан с содержательным наставничеством и основан на игровой и дидактической технологии сохранения исторической памяти о достойных, в том числе – многодетных, отцах Отечества для будущих поколений россиян. Участники заинтересовались содержанием предложенной настольной игры, у них возникло желание масштабировать опыт проекта в сотрудничестве с Советом отцов при УПР в Тюменской области", – рассказал руководитель проекта "Земля отцов" Александр Чехонин.

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Напомним, проект "Земля отцов" реализуется на средства Фонда президентских грантов. В 2021 году инициатива была реализована в четырех регионах страны.

Инна Пахомова

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# проекты , фонд президентских грантов

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